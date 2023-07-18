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Карпов: полузащитник ЦСКА Карраскаль может перейти в «Динамо»

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Московский ЦСКА ведёт переговоры с московским «Динамо», санкт-петербургским «Зенитом» и греческим ПАОК о трансфере полузащитника Хорхе Карраскаля.
Карпов: полузащитник ЦСКА Карраскаль может перейти в «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, в переходе 25-летнего колумбийца в «Динамо» заинтересован главный тренер бело-голубых Марцел Личка.

По информации источника, петербургский клуб может приобрести Карраскаля в случае ухода полузащитника Клаудиньо. При этом сине-бело-голубые могут предложить за него финансовую компенсацию и полузащитника Алексея Сутормина.

Также отмечается, что ПАОК готов взять Карраскаля в аренду с обязательством выкупа за €7 млн, но этот вариант не приоритетный для армейцев.

В прошедшем сезоне Карраскаль забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач в 34 матчах за красно-синих во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Карраскаль хотел перейти в «Спартак», но клуб отказался от трансфера.

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