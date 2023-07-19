В Саудовской Аравии сообщили, что Малком переходит в «Аль-Хиляль»

Нападающий «Зенита» Малком продолжит карьеру в «Аль-Хиляле».

Как сообщает Ariyadhiah, «Аль-Хиляль» договорился с «Зенитом» о переходе Малкома — клуб сделал исключительное предложение.

По информации источника, в ближайшие дни бразилец прилетит в Саудовскую Аравию для прохождения медосмотра.

Форвард в сезоне-2022/23 забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Малком заявил, что он счастлив в «Зените».