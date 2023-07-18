«Чемпионат»: «Аль-Хиляль» продвинулся в переговорах с «Зенитом» по Малкому

Нападающий «Зенита» Малком может перейти в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно.

Как сообщает «Чемпионат», саудовский клуб продвинулся в переговорах с «Зенитом» по футболисту.

По информации источника, не исключено, что трансфер будет осуществлён.

11 июля стало известно, что Малком входит в сферу интересов «Ливерпуля». Несмотря на внимание со стороны английского клуба, игрок всё ещё надеется на интерес «Пари Сен-Жермен».

Форвард в сезоне-2022/23 забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Малком рассказал об атмосфере в санкт-петербургском клубе.