Гендиректор «Спартака» — об Эраковиче: мы хотим, чтобы были игроки, которые хотят играть за клуб

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном переходе защитника «Црвена звезда» Страхини Эраковича в «Зенит».

«Мы работаем, тема не закрыта, но нет смысла покупать того, кто не является усилением. Конкретных фамилий не назову. Больше одной фамилии в шорт‑листе. Эракович? Мы — «Спартак», мы хотим, чтобы были игроки, которые хотят играть за «Спартак». Выбрал «Зенит»? Адьос», — цитирует Малышева «Матч ТВ».

Напомним, что интерес к 22-летнему сербу также проявлял «Спартак». По данным СМИ, петербургский клуб может перехватить защитника у красно-белых, которые договорились о трансфере с клубом «Црвена звезда».

Ранее сообщалось, что Эракович прилетит в Россию для подписания контракта с «Зенитом».