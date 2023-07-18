MD: Мбаппе может продлить контракт с ПСЖ до 2025 года
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Как сообщает Mundo Deportivo, француз останется в парижском клубе до следующего лета и может даже продлить контракт до 2025 года.
В прошедшем сезоне Килиан забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Как сообщают СМИ, «Реал» готовится подписать игрока, заплатив за трансфер более €200 млн.
Ранее Мбаппе заявил, что не покинет ПСЖ до окончания контракта.