MD: Мбаппе может продлить контракт с ПСЖ до 2025 года

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может продлить контракт с французским клубом.

Как сообщает Mundo Deportivo, француз останется в парижском клубе до следующего лета и может даже продлить контракт до 2025 года.

В прошедшем сезоне Килиан забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Как сообщают СМИ, «Реал» готовится подписать игрока, заплатив за трансфер более €200 млн.

Ранее Мбаппе заявил, что не покинет ПСЖ до окончания контракта.