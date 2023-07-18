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MD: Мбаппе может продлить контракт с ПСЖ до 2025 года

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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может продлить контракт с французским клубом.
MD: Мбаппе может продлить контракт с ПСЖ до 2025 года
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Clayton - Corbis

Как сообщает Mundo Deportivo, француз останется в парижском клубе до следующего лета и может даже продлить контракт до 2025 года.

В прошедшем сезоне Килиан забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Как сообщают СМИ, «Реал» готовится подписать игрока, заплатив за трансфер более €200 млн.

Ранее Мбаппе заявил, что не покинет ПСЖ до окончания контракта.

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