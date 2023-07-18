AS: Мбаппе заявил, что не покинет ПСЖ до окончания контракта
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По информации AS, игрок заверил руководство, что не планирует покидать команду до конца своего контракта.
В прошедшем сезоне Килиан забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Как сообщают СМИ, «Реал» готовится подписать игрока, заплатив за трансфер более €200 млн.
Ранее сообщалось, что «Реал» намерен подписать Мбаппе в следующем году.