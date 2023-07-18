AS: Мбаппе заявил, что не покинет ПСЖ до окончания контракта

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался о своём будущем в клубе.

По информации AS, игрок заверил руководство, что не планирует покидать команду до конца своего контракта.

В прошедшем сезоне Килиан забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Как сообщают СМИ, «Реал» готовится подписать игрока, заплатив за трансфер более €200 млн.

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен подписать Мбаппе в следующем году.