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Football Espana: «Реал» намерен подписать Мбаппе в следующем году

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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, скорее всего, перейдёт в «Реал» в следующем году.
Football Espana: «Реал» намерен подписать Мбаппе в следующем году
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Football Espana, позиция руководства сливочных не изменилась — они так же планируют ждать следующего лета, чтобы подписать форварда сборной Франции свободным агентом.

По информации источника, испанский клуб будет готов выкупить французского форварда текущим летом только в том случае, если цена будет приемлемой.

В прошедшем сезоне Мбаппе забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

По информации СМИ, «Реал» готовится подписать игрока, заплатив за трансфер более €200 млн.

Ранее сообщалось, что ПСЖ всё ещё надеется продлить контракт с Мбаппе.

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