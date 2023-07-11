RMC Sport: ПСЖ всё ещё надеется продлить контракт с Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе всё ещё может продлить контракт с французским клубом.

Как сообщает RMC Sport, цель клуба после всех конфликтов с французским форвардом осталось той же: продлить контракт с футболистом до 2025 года.

По информации источника, парижский клуб намерен прагматично двигаться к своей цели. Уточняется, что стороны ещё не контактировали между собой.

В прошедшем сезоне Мбаппе забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

По информации СМИ, «Реал» готовится подписать игрока, заплатив за трансфер более €200 млн.

Ранее сообщалось, что «Реал» могут покинуть два футболиста в летнее трансферное окно ради покупки Мбаппе.