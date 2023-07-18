Булыкин: от пребывания Федуна в «Спартаке» осталось двоякое впечатление

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, какими функционерами в российском футболе он восторгается.

«Мне очень нравилось, какую систему выстроил в ЦСКА Евгений Гинер. Будет очень жалко, если он ни с кем не поделится своими знаниями о том, как должен функционировать коллектив. Всё было организовано настолько грамотно, что складывалось ощущение, будто он сам играл. Очень чётко он всё и объяснял.

Федун? От его пребывания в «Спартаке» осталось двоякое впечатление. С одной стороны, он любил футбол, тратил деньги и многое создал. С другой, его решения не всегда шли на пользу красно-белым. Вокруг менеджеров крутились разные агенты. А они отличные психологи и про любого клиента могут рассказать, какой он красавчик или какой бездарь», — сказал он.

Ранее Булыкин объяснил, почему предпочтёт Мостового Слуцкому на должности тренера.