Булыкин объяснил, почему предпочтёт Мостового Слуцкому на должности тренера

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин представил ситуацию: его назначали генеральным директором клуба. Кого он пригласил бы на должность главного тренера — Александра Мостового или Леонида Слуцкого?

«Смотря какой клуб и каких исполнителей хотят привести с собой оба кандидата. Но если отбросить в сторону все нюансы, конечно, возьму Мостового. Всё-таки он молодой перспективный специалист, а Слуцкий переключился на шоу-бизнес. Боюсь, нам с ним будет тяжело найти общий язык. Посмотрев последние видео, вообще засомневался», — заявил он в интервью RT.

Ранее Булыкин объяснил, почему клубы должны доверять собственным воспитанникам, а не легионерам.