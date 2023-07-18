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Булыкин объяснил, почему предпочтёт Мостового Слуцкому на должности тренера

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин представил ситуацию: его назначали генеральным директором клуба. Кого он пригласил бы на должность главного тренера — Александра Мостового или Леонида Слуцкого?
Булыкин объяснил, почему предпочтёт Мостового Слуцкому на должности тренера
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Смотря какой клуб и каких исполнителей хотят привести с собой оба кандидата. Но если отбросить в сторону все нюансы, конечно, возьму Мостового. Всё-таки он молодой перспективный специалист, а Слуцкий переключился на шоу-бизнес. Боюсь, нам с ним будет тяжело найти общий язык. Посмотрев последние видео, вообще засомневался», — заявил он в интервью RT.

Ранее Булыкин объяснил, почему клубы должны доверять собственным воспитанникам, а не легионерам.

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