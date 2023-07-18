Булыкин объяснил, почему клубы должны доверять собственным воспитанникам, а не легионерам

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин объяснил свою позицию по поводу лимита на легионеров в чемпионате России.

«У меня в своё время так сорвался переход в АПЛ. Не хватило матчей за сборную России, из-за чего не дали рабочую визу. Это тоже вариант. Но там крутятся настолько серьёзные средства, что нет нужды привозить некачественных иностранцев. Если у нас в стране ввести подобные требования, никто не приедет в РПЛ. Только серьёзные исполнители им соответствуют, и они потребуют соответствующие условия. Более того, клубам из России необходимо платить ещё больше, ведь ехать к нам — идти на понижение. То есть люди придут за деньгами, снизят требования к себе, а потом будут рассказывать, насколько низок уровень лиги», — сказал Булыкин в интервью RT.

Он также ответил на вопрос о своём отношении к действующему лимиту на легионеров в РПЛ.

«Если я поддерживаю молодых россиян, то, понятное дело, выступаю за лимит. К сожалению, у нас приходящие менеджеры сразу стремятся приобрести какого-нибудь иностранца, чтобы можно было либо что-то освоить, либо заработать кому-то бонусы. Действующая система позволяет взять нескольких человек, которые никогда не будут играть. Плюс некоторые клубы будут утверждать, будто им некого выпускать в условиях лимита, недостаточно россиян. В результате ребят засыпают деньгами и они останавливаются в развитии. Говорят, «Зенит» своими зарплатами и покупками убил прогресс нашего футбола. Однако он может себе это позволить. Раньше петербуржцы выступали в еврокубках и имели железное алиби: в ЛЧ с нашими делать нечего, мы хотим легионеров. Но теперь ситуация изменилась. Когда доверяешь собственным воспитанникам, они и после окончания карьеры приносят пользу: остаются в структурах клубов и передают опыт. В результате коллективы нормально функционируют, не тратя больших денег», — добавил он.

Ранее Дмитрий Булыкин высказал мнение о расширении Российской премьер-лиги.