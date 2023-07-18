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Булыкин: я выступаю за привычные форматы чемпионата и Кубка России

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказал своё мнение о расширении Российской премьер-лиги.
Булыкин: я выступаю за привычные форматы чемпионата и Кубка России
  • РИА Новости

«Вполне можно сделать 18 коллективов, так как многие горят желанием пробиться в элитный дивизион. В таком случае предстоит проводить уже по 34 матча. Если сравнивать с сильнейшими первенствами Старого Света, абсолютно нормально. Там играет 18—20 команд. Увеличение количества встреч поможет выращивать кадры для сборной России, ведь больше воспитанников получат шанс. С другой стороны, повторюсь, выступаю за привычные форматы чемпионата и Кубка страны. Реформа последнего мне не понравилась», — сказал Булыкин в интервью RT.

Он также добавил, почему ему не понравился новый формат Кубка России по футболу.

«Кто-то вылетает, кто-то — нет. Нужно было остановиться на стандартной схеме, ведь он этим и интересен. И у ребят больше мотивации, поскольку поражение означает прекращение борьбы. Лучше бы оставили всё как раньше и придумали условный Кубок лиги, как в Англии, раз уж стояла задача предоставить дополнительную практику. Если Кубок вернут к привычному формату, а РПЛ расширят, будет достаточно встреч даже с учётом отстранения от международных соревнований», — отметил он.

Ранее Булыкин объяснил, почему стал уважать Сергея Галицкого.

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