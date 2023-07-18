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Булыкин объяснил, почему стал уважать Галицкого

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказал своё мнение о владельце «Краснодара» Сергее Галицком.
Булыкин объяснил, почему стал уважать Галицкого
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Я сильно зауважал его, когда он выстроил всю инфраструктуру «южан» и обозначил целью сформировать состав команды исключительно из собственных воспитанников. Однако потом начали покупать иностранцев, уровнем ненамного выше своих. Не верю, что в Краснодарском крае нельзя найти способных мальчишек. Подобные заявления Галицкого идут вразрез с приобретением средних легионеров перед выступлением в Лиге чемпионов. В итоге эти новички всё равно вовсю ошибались. А если бы выходили свои, глаза бы горели. Плюс только представьте, какой бы они получили опыт. Я бы восторгался Сергеем Николаевичем, не отойди он от своей стратегии. А когда он начинает разъяснять сугубо игровые моменты, слушать это странно. Причём такое проскакивает не только у владельца «Краснодара», но и у других функционеров. Они, может, и знают термины, но вставляют их не туда. Хочется, чтобы причины поражений объясняли спортивные руководители с опытом. А президентам и генеральным директорам следует заниматься иными вопросами», — заявил он в интервью RT.

Ранее Булыкин назвал причину успеха «Зенита» в чемпионате России.

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