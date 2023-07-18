Жена Погребняка подала на развод после 17 лет совместной жизни

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк разводится с женой Марией.

По информации РИА Новости со ссылкой на Пресненский районный суд Москвы, Мария подала документы на расторжение брака с футболистом. В заявлении она указала свою девичью фамилию.

Напомним, что пара вместе с 2005 года. У них есть три сына. В официальный брак Павел и Мария вступили в 2014 году. Игрок завершил карьеру в прошлом году, оставшись без клуба.

Ранее сообщалось, что Погребняк расстался с женой Марией.