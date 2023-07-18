Жена Погребняка подала на развод после 17 лет совместной жизни
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По информации РИА Новости со ссылкой на Пресненский районный суд Москвы, Мария подала документы на расторжение брака с футболистом. В заявлении она указала свою девичью фамилию.
Напомним, что пара вместе с 2005 года. У них есть три сына. В официальный брак Павел и Мария вступили в 2014 году. Игрок завершил карьеру в прошлом году, оставшись без клуба.
Ранее сообщалось, что Погребняк расстался с женой Марией.