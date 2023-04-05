Источник: Погребняк расстался с женой Марией

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Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк готовится к разводу с женой Марией.
Источник: Погребняк расстался с женой Марией
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«После возвращения Маши со съёмок «Звёзд в Африке» они много скандалили и в конце концов разъехались. Пока они не приняли решение о разводе, но, скорее всего, он неизбежен», — сообщил источник изданию StarHit.

Напомним, что пара вместе с 2005 года. У них есть три сына. В официальный брак Павел и Мария вступили в 2014 году.

Игрок завершил карьеру в прошлом году, оставшись без клуба.

Ранее Погребняк заявил, что сейчас нет шансов уехать из РПЛ в Европу.

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