Источник: Погребняк расстался с женой Марией
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«После возвращения Маши со съёмок «Звёзд в Африке» они много скандалили и в конце концов разъехались. Пока они не приняли решение о разводе, но, скорее всего, он неизбежен», — сообщил источник изданию StarHit.
Напомним, что пара вместе с 2005 года. У них есть три сына. В официальный брак Павел и Мария вступили в 2014 году.
Игрок завершил карьеру в прошлом году, оставшись без клуба.
Ранее Погребняк заявил, что сейчас нет шансов уехать из РПЛ в Европу.