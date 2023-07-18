Монсон заявил, что проведёт бой с Тактаровым

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон назвал имя своего следующего соперника.

«Оппонент по прощальному бою пока не определён, но 4 августа моим соперником станет Олег Тактаров. Я получил предложение и согласился. Поединок пройдёт в Москве», — сказал Монсон СЭ.

Напомним, что Монсон провёл выставочный бой в Москве на арене УСК «Крылья Советов» с Артуром Варданяном. Поединок продлился три раунда, по итогам которых судьями была объявлена ничья.

Ранее Монсон сообщил, что последний бой в его карьере пройдёт по правилам ММА.