Узнать больше

Монсон заявил, что проведёт бой с Тактаровым

Короткая ссылка
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон назвал имя своего следующего соперника.
Монсон заявил, что проведёт бой с Тактаровым
  • РИА Новости

«Оппонент по прощальному бою пока не определён, но 4 августа моим соперником станет Олег Тактаров. Я получил предложение и согласился. Поединок пройдёт в Москве», — сказал Монсон СЭ.

Напомним, что Монсон провёл выставочный бой в Москве на арене УСК «Крылья Советов» с Артуром Варданяном. Поединок продлился три раунда, по итогам которых судьями была объявлена ничья.

Ранее Монсон сообщил, что последний бой в его карьере пройдёт по правилам ММА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить