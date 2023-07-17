«РБ Спорт»: Сперцян останется в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не покинет клуб в летнее трансферное окно.

По информации «РБ Спорт», клуб так и не получил «достойного предложения» за полузащитника — в контракте игрока, действующем до 30 июня 2026 года, прописана сумма отступных в размере €15 млн.

Хавбек «Краснодара» в сезоне-2022/23 забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что клубы, заинтересованные в Сперцяне, не готовы платить требуемые «Краснодаром» деньги.