Корнеев назвал фаворита матча за Суперкубок между ЦСКА и «Зенитом»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок страны между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом».

«Маловероятно, что «Зенит» снова одержит крупную победу. Всё-таки мы знаем ЦСКА как коллектив, который нечасто пропускает. Организация игры у подопечных Владимира Федотова на достойном уровне. Больших дыр в обороне они не оставляют. К тому же давайте не забывать: нападающие соперника пока тоже не соответствуют тому уровню игры, который от них ожидают. Поэтому противостояние получится сложным и упорным. На бумаге фаворит ясен, но москвичей я бы не стал списывать со счетов, несмотря на все их проблемы», — заявил Корнеев в интервью RT.

Встреча состоится в субботу, 15 июля. Игра начнётся в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что на матче за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом» в Казани ожидается аншлаг.