На Суперкубке России по футболу ЦСКА — «Зенит» в Казани ожидается аншлаг
- РИА Новости
«Билетов практически на матч не осталось, мы ожидаем полную загрузку стадиона, поэтому готовимся очень тщательно», — цитирует Леонова ТАСС.
По его словам, после чемпионата мира по футболу такого аншлага «Ак Барс Арена» ещё не собирала.
«Коллеги из «Зенита» запросили трибуну В, до 6 тыс. человек ожидается. Также от футбольного клуба ЦСКА — порядка 8 тыс. болельщиков», — заявила руководитель департамента организации и проведения соревнований Российского футбольного союза (РФС) Ирина Посиренина.
Матч ЦСКА — «Зенит» пройдёт 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра начнётся в 17:00 мск. Группа «Ленинград» сыграет на открытии Суперкубка.
Напомним, что московский клуб выиграл Кубок России, обыграв в финале «Краснодар». «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России.
Ранее сообщалось, что участие Клаудиньо в матче за Суперкубок с ЦСКА под вопросом.