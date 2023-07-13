Узнать больше

На Суперкубке России по футболу ЦСКА — «Зенит» в Казани ожидается аншлаг

Короткая ссылка
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что на матче за Суперкубок России по футболу между столичным ЦСКА и петербургским «Зенитом» трибуны стадиона «Ак Барс Арена» будут заняты полностью.
На Суперкубке России по футболу ЦСКА — «Зенит» в Казани ожидается аншлаг
  • РИА Новости

«Билетов практически на матч не осталось, мы ожидаем полную загрузку стадиона, поэтому готовимся очень тщательно», — цитирует Леонова ТАСС.

По его словам, после чемпионата мира по футболу такого аншлага «Ак Барс Арена» ещё не собирала.

«Коллеги из «Зенита» запросили трибуну В, до 6 тыс. человек ожидается. Также от футбольного клуба ЦСКА — порядка 8 тыс. болельщиков», — заявила руководитель департамента организации и проведения соревнований Российского футбольного союза (РФС) Ирина Посиренина.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдёт 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра начнётся в 17:00 мск. Группа «Ленинград» сыграет на открытии Суперкубка.

Напомним, что московский клуб выиграл Кубок России, обыграв в финале «Краснодар». «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что участие Клаудиньо в матче за Суперкубок с ЦСКА под вопросом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить