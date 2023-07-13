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Семак: участие Клаудиньо в матче за Суперкубок с ЦСКА под вопросом

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак не уверен, что бразильский полузащитник Клаудиньо сможет принять участие в матче за Суперкубок России по футболу с московским ЦСКА.
Семак: участие Клаудиньо в матче за Суперкубок с ЦСКА под вопросом
  • РИА Новости

«Из тех, кто в обойме, под вопросом только Клаудиньо. Шанс на то, что он выйдет на поле с ЦСКА, есть. Остальные готовы к матчу», — цитирует Семака РИА Новости.

По мнению бронзового призёра чемпионата Европы 2008 года, ЦСКА — выстроенная, сыгранная, крепкая команда.

«Если говорить про игроков, Медина провёл хороший сезон, но с его уходом структура игры не изменится. Будут играть первая и вторая команды, так что нас ждёт напряжённая игра, как и в том сезоне», — заключил бывший полузащитник ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдёт 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра начнётся в 17:00 мск.

Напомним, что московский клуб выиграл Кубок России, обыграв в финале «Краснодар». «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России.

Ранее Семак призвал Вендела к профессиональному исполнению обязанностей.

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