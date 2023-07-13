Семак: участие Клаудиньо в матче за Суперкубок с ЦСКА под вопросом
- РИА Новости
«Из тех, кто в обойме, под вопросом только Клаудиньо. Шанс на то, что он выйдет на поле с ЦСКА, есть. Остальные готовы к матчу», — цитирует Семака РИА Новости.
По мнению бронзового призёра чемпионата Европы 2008 года, ЦСКА — выстроенная, сыгранная, крепкая команда.
«Если говорить про игроков, Медина провёл хороший сезон, но с его уходом структура игры не изменится. Будут играть первая и вторая команды, так что нас ждёт напряжённая игра, как и в том сезоне», — заключил бывший полузащитник ЦСКА.
Матч ЦСКА — «Зенит» пройдёт 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра начнётся в 17:00 мск.
Напомним, что московский клуб выиграл Кубок России, обыграв в финале «Краснодар». «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России.
Ранее Семак призвал Вендела к профессиональному исполнению обязанностей.