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Семак призвал Вендела к профессиональному исполнению обязанностей

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дал понять, что рассчитывает на бразильского полузащитника Вендела.
Семак призвал Вендела к профессиональному исполнению обязанностей
  • Gettyimages.ru

«Что касается Вендела, ситуация не изменилась. Моё мнение — каждый игрок должен профессионально выполнять обязанности. Пока пищи для разговора нет, работаем в том составе, который есть», — цитирует Семака РИА Новости.

При этом тренер дал понять, что не знает тонкостей трудового договора Вендела с «Зенитом».

«Я лично не подписывал его контракт. Это в зоне ответственности руководства», — заключил Семак.

Как сообщает бразильский журналист Фабио Алейшо в своём Telegram-канале, Вендел должен был вылететь в Россию 12 июля, но задержался в Бразилии из‑за смерти дедушки.

В прошедшем сезоне полузащитник забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Контракт 25-летнего бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Александр Медведев заявил, что Вендел возвращается в расположение команды.

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