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Корнеев: у «Зенита» не возникнет проблем с настроем на матч за Суперкубок с ЦСКА

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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев считает, что у санкт-петербургского «Зенита» не возникнет проблем с настроем на матч за Суперкубок страны с московским ЦСКА.

«Не думаю, что у петербуржцев возникнут какие-то проблемы с настроем. Соперники выйдут на поле с огромным желанием. Поверьте, у подопечных Сергея Семака не будет меньше мотивации снова взять верх, если они уже до того делали это четыре раза. Единственное, ЦСКА усложнила жизнь ситуация с уходом важных исполнителей. Они потеряли Хесуса Медину и пока никого не приобрели взамен. Также не удалось вернуть Марио Фернандеса. Армейцы сейчас проходят через сложности, тогда как оппонент на их фоне практически полностью укомплектован», — сказал Корнеев в интервью RT.

Встреча состоится в субботу, 15 июля. Игра начнётся в 17:00 мск.

Ранее Корнеев назвал фаворита матча за Суперкубок между ЦСКА и «Зенитом».

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