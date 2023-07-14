Узнать больше

Нападающий «Аризоны» Гальченюк задержан после аварии и попытки бегства с места происшествия

Короткая ссылка
Американский нападающий «Аризона Койотс» Алекс Гальченюк обвиняется в аварии, хулиганстве и сопротивлении аресту.
Нападающий «Аризоны» Гальченюк задержан после аварии и попытки бегства с места происшествия
  • AP

Как сообщает The Athletic, 29-летний американец был арестован полицейским управлением города Скоттсдейл, штат Аризона, в воскресенье. Ему выдвинуты обвинения в нападении на частную собственность, хулиганстве, неподчинении и сопротивлении аресту, а также в угрозах.

По информации источника, нападающего заключили под стражу в городскую тюрьму Скоттсдейла вечером 9 июля, на следующий день ему предъявили обвинения и выпустили под подписку о невыезде.

Как сообщает официальный Twitter «Аризоны», клуб выставил Гальченюка на драфт отказов с целью выкупа контракта.

Ранее сообщалось, что полиция Лас-Вегаса арестовала мужчину, планировавшего стрельбу во время финала Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Флорида Пантерз».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить