Нападающий «Аризоны» Гальченюк задержан после аварии и попытки бегства с места происшествия

Американский нападающий «Аризона Койотс» Алекс Гальченюк обвиняется в аварии, хулиганстве и сопротивлении аресту.

Как сообщает The Athletic, 29-летний американец был арестован полицейским управлением города Скоттсдейл, штат Аризона, в воскресенье. Ему выдвинуты обвинения в нападении на частную собственность, хулиганстве, неподчинении и сопротивлении аресту, а также в угрозах.

По информации источника, нападающего заключили под стражу в городскую тюрьму Скоттсдейла вечером 9 июля, на следующий день ему предъявили обвинения и выпустили под подписку о невыезде.

Как сообщает официальный Twitter «Аризоны», клуб выставил Гальченюка на драфт отказов с целью выкупа контракта.

Ранее сообщалось, что полиция Лас-Вегаса арестовала мужчину, планировавшего стрельбу во время финала Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Флорида Пантерз».