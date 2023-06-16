ESPN: полиция арестовала мужчину, планировавшего стрельбу во время финала Кубка Стэнли
- AP
Как сообщает ESPN, подозреваемый угрожал «расстрелять» хоккейный матч. Его описывают как мужчину с историей психических расстройств и арестами.
Отмечается, что в октябре 2020 года он был арестован по обвинению в совершении преступления, связанного с угрозой террористического акта.
«Вегас» одержал победу над «Флорида Пантерз» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ со счётом 9:3. Таким образом, команда выиграла в серии (4-1) и стала обладателем Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что «Вегас» 17 июня проведёт чемпионский парад.