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ESPN: полиция арестовала мужчину, планировавшего стрельбу во время финала Кубка Стэнли

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Полиция Лас-Вегаса арестовала мужчину, планировавшего стрельбу во время финала Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Флоридой».
ESPN: полиция арестовала мужчину, планировавшего стрельбу во время финала Кубка Стэнли
  • AP

Как сообщает ESPN, подозреваемый угрожал «расстрелять» хоккейный матч. Его описывают как мужчину с историей психических расстройств и арестами.

Отмечается, что в октябре 2020 года он был арестован по обвинению в совершении преступления, связанного с угрозой террористического акта.

«Вегас» одержал победу над «Флорида Пантерз» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ со счётом 9:3. Таким образом, команда выиграла в серии (4-1) и стала обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что «Вегас» 17 июня проведёт чемпионский парад.

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