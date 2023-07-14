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ESPN: Месси посетил тренировку «Интер Майами»

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Аргентинский нападающий Лионель Месси посетил тренировку «Интер Майами».

12 июля аргентинец прошёл медосмотр, а 13 июля посетил тренировку и встретился с новыми партнёрами по команде, сообщает ESPN.

Игрок в июне покинул «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. В течение месяца он присоединится к «Интер Майами».

В минувшем сезоне форвард забил 20 голов и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Также Месси стал чемпионом мира со своей национальной командой.

Ранее сообщалось, что Месси признан лучшим футболистом года по версии Excellence in Sports Performance Yearly (ESPY).

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