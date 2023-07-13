Соболенко пообещала приложить все усилия, чтобы завершить год первой ракеткой мира
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«Я бы не сказала, что думала о первом месте в рейтинге WTA. Я имею в виду, для меня эта история больше о том, как ты заканчиваешь год. Я буду стараться изо всех сил, чтобы закончить этот год первой ракеткой мира», — заявила Соболенко на пресс-конференции.
Белоруска потерпела поражение от туниски Онс Жабер со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. В финале Жабер сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая обыграла украинку Элину Свитолину.
Если бы Соболенко вышла в финал, то стала бы первой ракеткой мира, опередив польскую теннисистку Игу Свёнтек.
Ранее Соболенко прокомментировала вылет с Открытого чемпионата Великобритании.