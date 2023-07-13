Узнать больше

Соболенко пообещала приложить все усилия, чтобы завершить год первой ракеткой мира

Короткая ссылка
Белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что приложит все усилия, чтобы завершить сезон на первой строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Соболенко пообещала приложить все усилия, чтобы завершить год первой ракеткой мира
  • Gettyimages.ru

«Я бы не сказала, что думала о первом месте в рейтинге WTA. Я имею в виду, для меня эта история больше о том, как ты заканчиваешь год. Я буду стараться изо всех сил, чтобы закончить этот год первой ракеткой мира», — заявила Соболенко на пресс-конференции. 

Белоруска потерпела поражение от туниски Онс Жабер со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. В финале Жабер сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая обыграла украинку Элину Свитолину.

Если бы Соболенко вышла в финал, то стала бы первой ракеткой мира, опередив польскую теннисистку Игу Свёнтек.

Ранее Соболенко прокомментировала вылет с Открытого чемпионата Великобритании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить