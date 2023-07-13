Соболенко после вылета с Уимблдона: не могу жаловаться на результаты в этом году

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала вылет с Открытого чемпионата Великобритании.

«Это один из лучших сезонов в моей жизни. Я не могу жаловаться на результаты в этом году. Но чем больше у тебя есть, тем большего ты хочешь. После таких матчей сложно восстанавливаться», — заявила Соболенко на пресс-конференции.

Белоруска потерпела поражение от туниски Онс Жабер со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. В финале Жабер сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 6:3, 6:3 за 1 час 14 минут.

Если бы Соболенко вышла в финал, то стала бы первой ракеткой мира, опередив польскую теннисистку Игу Свёнтек.

Ранее сообщалось, что Жабер одержала 28 побед на травяных кортах за три года.