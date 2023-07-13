Узнать больше

Соболенко после вылета с Уимблдона: не могу жаловаться на результаты в этом году

Короткая ссылка
Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала вылет с Открытого чемпионата Великобритании.
Соболенко после вылета с Уимблдона: не могу жаловаться на результаты в этом году
  • Gettyimages.ru

«Это один из лучших сезонов в моей жизни. Я не могу жаловаться на результаты в этом году. Но чем больше у тебя есть, тем большего ты хочешь. После таких матчей сложно восстанавливаться», — заявила Соболенко на пресс-конференции. 

Белоруска потерпела поражение от туниски Онс Жабер со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. В финале Жабер сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 6:3, 6:3 за 1 час 14 минут.

Если бы Соболенко вышла в финал, то стала бы первой ракеткой мира, опередив польскую теннисистку Игу Свёнтек.

Ранее сообщалось, что Жабер одержала 28 побед на травяных кортах за три года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить