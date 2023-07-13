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Жабер стала первой теннисисткой с 28 победами на траве со времен Шараповой

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Тунисская теннисистка Онс Жабер одержала 28 побед на травяных кортах за три года.
Жабер стала первой теннисисткой с 28 победами на траве со времен Шараповой
  • Gettyimages.ru

Жабер стала первой, кто выиграл 28 и более матчей на траве за три года со времён Марии Шараповой (30 побед в период с 2004 по 2006 год), сообщает Opta.

13 июля туниска одержала победу над белоруской Ариной Соболенко в матче полуфинала Уимблдона со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

В финале Жабер сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 6:3, 6:3 за 1 час 14 минут.

Ранее россиянин Ярослав Дёмин оформил выход в полуфинал Открытого чемпионата Великобритании по теннису среди юниоров.

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