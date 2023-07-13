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Богословская: МОК вынес промежуточное решение по России, шансы попасть на Игры-2024 есть

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Серебряный призёр Олимпийских игр по лёгкой атлетике Ольга Богословская объяснила причину неприглашения сборной России на летние Игры 2024 года в Париже.
Богословская: МОК вынес промежуточное решение по России, шансы попасть на Игры-2024 есть
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«Шансы попасть на Олимпийские игры у нас остаются. Они не только теоретические, но и практические. Но это будет точно в нейтральном статусе и в ограниченном количестве. И ОКР не будет иметь полномочий формировать команду России. В этом будет задействован совершенно другой орган, либо же все спортсмены будут направлять индивидуальные заявки на участие. Всё будет зависеть от тех критериев, которые разрабатывает МОК», — заявила Богословская RT.

При этом Богословская подчеркнула, что ей «данное решение МОК абсолютно понятно».

«Это не значит, что комитет отказывается нас приглашать, как бы это ни звучало. Просто они находятся сейчас в стадии принятия решения. И нельзя точно сказать, как будут развиваться события. Всё будет зависеть от политической ситуации в мире. Так что это решение не окончательное — оно скорее промежуточное. Чтобы не оставаться без комментариев», — заключила она.

Ранее председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не высылать ОКР приглашение на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

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