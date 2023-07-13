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Мутко — о матче за Суперкубок ЦСКА — «Зенит»: почувствуем уровень амбиций

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Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко ожидает искромётной игры в матче за Суперкубок страны между столичным ЦСКА и петербургским «Зенитом» в Казани.
Мутко — о матче за Суперкубок ЦСКА — «Зенит»: почувствуем уровень амбиций
  • РИА Новости

«Все в предвкушении, это некий старт сезона, уровень амбиций сразу можно почувствовать. Надеюсь, что зрителей будет много, все получим удовольствие», — цитирует Мутко ТАСС.

Экс-президент «Зенита» не исключил, что посетит предстоящую игру.

«Это такое вкатывание в сезон, поэтому такой матч всегда интересен, мы его в своё время в Российском футбольном союзе придумали, взяли мировой опыт, когда победитель чемпионата играет с обладателем кубка», — добавил Мутко.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдёт 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра начнётся в 17:00 мск. Группа «Ленинград» выступит на открытии Суперкубка.

Напомним, что московский клуб выиграл Кубок России, обыграв в финале «Краснодар». «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что на Суперкубке России в Казани ожидается аншлаг.

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