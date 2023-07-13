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ФИФА обязала «Удинезе» выплатить ЦСКА задолженность за трансфер Бийола

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клубу элитного дивизиона чемпионата Италии по футболу «Удинезе» всё же придётся заплатить московской команде за переход словенского полузащитника Яки Бийола.
ФИФА обязала «Удинезе» выплатить ЦСКА задолженность за трансфер Бийола
  • Gettyimages.ru

Международная федерация футбола (ФИФА) обязала итальянский клуб выплатить армейской команде задолженность за трансфер словенца, цитирует Брейдо РИА Новости.

Бийол с 2018 года выступал за ЦСКА, куда перешёл из словенского «Рудара» за €400 тыс. 14 июля 2022 года футболист перешёл в «Удинезе».

В сезоне-2021/22 словенский футболист провёл в составе армейцев во всех турнирах 29 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

По данным портала Transfermarkt, «Удинезе» обязан заплатить €4 млн за Бийола.

22 мая стало известно, что ЦСКА подал иск к «Удинезе» в палату разрешения споров ФИФА.

Ранее сообщалось, что «Спартак» получил деньги от «Вест Хэма» за аренду Крала.

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