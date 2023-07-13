ФИФА обязала «Удинезе» выплатить ЦСКА задолженность за трансфер Бийола
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Международная федерация футбола (ФИФА) обязала итальянский клуб выплатить армейской команде задолженность за трансфер словенца, цитирует Брейдо РИА Новости.
Бийол с 2018 года выступал за ЦСКА, куда перешёл из словенского «Рудара» за €400 тыс. 14 июля 2022 года футболист перешёл в «Удинезе».
В сезоне-2021/22 словенский футболист провёл в составе армейцев во всех турнирах 29 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.
По данным портала Transfermarkt, «Удинезе» обязан заплатить €4 млн за Бийола.
22 мая стало известно, что ЦСКА подал иск к «Удинезе» в палату разрешения споров ФИФА.
Ранее сообщалось, что «Спартак» получил деньги от «Вест Хэма» за аренду Крала.