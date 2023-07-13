ФИФА запретила «Аль-Насру» совершать трансферы из-за долгов

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила дисциплинарные санкции на саудовский «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.

«В настоящее время клуб «Аль-Наср» не может регистрировать новых игроков из-за непогашенных долгов», — цитирует представителя ФИФА The Athletic.

Уточняется, что запрет будет снят сразу же после подтверждения погашения задолженности.

С 2023 года Роналду выступает за «Аль-Наср». Контракт форварда с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до 30 июня 2025 года. В прошедшем сезоне он забил 14 мячей и отдал две результативные передачи в 19 матчах за команду.

Ранее сестра Роналду рассказала, что игрок никогда не пил алкоголь.