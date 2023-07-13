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«РБ Спорт»: «Краснодар» может приобрести защитника «Вероны» Гюнтера

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«Краснодар» интересуется защитником итальянской «Вероны» Кораем Гюнтером.
«РБ Спорт»: «Краснодар» может приобрести защитника «Вероны» Гюнтера
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «РБ Спорт», интерес к 28-летнему немцу проявляет лично главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич.

По информации источника, представители краснодарского клуба отправились в Италию для финального раунда переговоров по переходу защитника.

Отмечается, что сам Гюнтер готов к переезду в Россию, а сумма трансфера может составить €5 млн.

В прошедшем сезоне Гюнтер выступал на правах аренды за «Сампдорию». Он забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 24 матчах за «моряков» в Серии А. Его контракт с «Вероной» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее агент Гюнтера заявил, что защитник может перейти в московский ЦСКА.

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