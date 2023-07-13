Экс-футболист сборной Англии признался, что в детстве стал жертвой сексуального насилия

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Деле Алли рассказал о своём тяжёлом детстве.

«Когда мне было шесть лет, друг моей матери подверг меня сексуальному насилию. Моя мама была алкоголичкой. В семь я начал курить, в восемь — незаконно торговать наркотиками», — заявил в эфире Youtube-канала The Overlap 27-летний хавбек «Эвертона».

Он признался, что случившееся разрывало его изнутри.

«Мне было очень тяжело. В 2020-м, когда мне было 24 года, я хотел завершить карьеру. Я оказался в ловушке», — добавил футболист.

Алли родился в небольшом городе Милтон-Кинс, который находится на юго-востоке Великобритании в графстве Бакингемшир в 70 километрах от Лондона. Футболом начал заниматься в 11-летнем возрасте в местном клубе. В составе команды «Милтон-Кинс Донс» был признал лучшим молодым игроком сезона-2013/14.

Ранее сообщалось, что главный тренер женской сборной Замбии по футболу Брюс Мвапе подозревается в принуждении к интиму своих подопечных.