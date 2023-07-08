Главный тренер женской сборной Замбии заставлял футболисток заниматься с ним сексом
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По информации The Guardian, специалист принуждал своих футболисток к интиму.
«Если он хочет с кем-то переспать, ты должна сказать «да». Это нормально, что тренер спит с игроками нашей команды», — рассказала одна из девушек.
Отмечается, что федерация страны догадывалась о ситуации в команде, но не предпринимала мер из-за хороших результатов. Тренер работает в сборной с 2018 года.
Ранее сообщалось, что глава Федерации футбола Франции предлагал сотрудницам секс втроём.