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Главный тренер женской сборной Замбии заставлял футболисток заниматься с ним сексом

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Главный тренер женской сборной Замбии по футболу Брюс Мвапе подозревается в принуждении к интиму своих подопечных.
Главный тренер женской сборной Замбии заставлял футболисток заниматься с ним сексом
  • Gettyimages.ru

По информации The Guardian, специалист принуждал своих футболисток к интиму.

«Если он хочет с кем-то переспать, ты должна сказать «да». Это нормально, что тренер спит с игроками нашей команды», — рассказала одна из девушек.

Отмечается, что федерация страны догадывалась о ситуации в команде, но не предпринимала мер из-за хороших результатов. Тренер работает в сборной с 2018 года.

Ранее сообщалось, что глава Федерации футбола Франции предлагал сотрудницам секс втроём.

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