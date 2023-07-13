Кузяев назвал Францию идеальным выбором для дебюта в европейском чемпионате

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев считает, что вполне способен проявить себя в чемпионате Франции по футболу.

«Конечно, «Гавр» вряд ли будет бороться за победу в чемпионате. Но я хочу попробовать свои силы в европейском турнире. Франция — идеальный выбор для этого. Во время разговора с тренером я понял свою роль в команде, стиль игры. Мне это понравилось», — цитирует Кузяева Tendance Ouest.

12 июля россиянин на правах свободного агента подписал контракт сроком на два года.

«Гавр» в минувшем сезоне стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата Франции и вышел в элиту.

В сезоне-2022/23 Кузяев забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах. Его контракт с клубом действовал до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин пожелал Кузяеву успехов после перехода в «Гавр».