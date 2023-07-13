«Рубин» отдал полузащитника Абильдгора в аренду в итальянский «Комо»
- РИА Новости
Как сообщается на официальном сайте итальянского клуба, арендное соглашение с 27-летним датчанином рассчитано на один год.
По окончании срока аренды у полузащитника истечёт срок соглашения с казанским клубом.
Абильдгор перешёл в «Рубин» из датского «Ольборга» летом 2020 года. На его счету один гол и пять голевых передач в 62 матчах за казанцев. Летом 2022 года он воспользовался правом приостановить контракт с клубом из России и покинул клуб.
Ранее в «Рубине» исключили продление контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым.