«Рубин» отдал полузащитника Абильдгора в аренду в итальянский «Комо»

Казанский «Рубин» отдал датского полузащитника Оливера Абильдгора в аренду в итальянский «Комо».

Как сообщается на официальном сайте итальянского клуба, арендное соглашение с 27-летним датчанином рассчитано на один год.

По окончании срока аренды у полузащитника истечёт срок соглашения с казанским клубом.

Абильдгор перешёл в «Рубин» из датского «Ольборга» летом 2020 года. На его счету один гол и пять голевых передач в 62 матчах за казанцев. Летом 2022 года он воспользовался правом приостановить контракт с клубом из России и покинул клуб.

Ранее в «Рубине» исключили продление контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым.