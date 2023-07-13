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Нападающий «Каролины» Свечников 14 июля приступит к тренировкам на льду после операции

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Стало известно, когда российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников возобновит тренировки после операции на колене.
Нападающий «Каролины» Свечников 14 июля приступит к тренировкам на льду после операции
  • AP

Как сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги, 23-летний россиянин приступит к тренировкам на льду 14 июля.

12 марта нападающий получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегас Голден Найтс». Впоследствии ему диагностировали повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Он перенёс операцию и выбыл из строя до конца сезона-2022/23.

11 июля Свечников провёл тренировку вне льда с лагерем развития «Харрикейнз».

Ранее Свечников выразил надежду, что восстановится к следующему сезону НХЛ.

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