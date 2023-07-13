Узнать больше

В Госдуме не поверили в новость о переезде Исинбаевой в Испанию

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева переехала жить в Испанию.
В Госдуме не поверили в новость о переезде Исинбаевой в Испанию
  • РИА Новости

«Про Исинбаеву было много всяких историй. Пока я от самой Елены не услышу, что она переехала, не поверю», — приводит слова депутата «Газета.Ru».

41-летняя россиянка — двукратная олимпийская чемпионка, бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы на открытом воздухе и в помещении, а также обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

Ранее сообщалось, что Исинбаева приняла решение переехать жить на Канарские острова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить