В Госдуме не поверили в новость о переезде Исинбаевой в Испанию

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева переехала жить в Испанию.

«Про Исинбаеву было много всяких историй. Пока я от самой Елены не услышу, что она переехала, не поверю», — приводит слова депутата «Газета.Ru».

41-летняя россиянка — двукратная олимпийская чемпионка, бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы на открытом воздухе и в помещении, а также обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

Ранее сообщалось, что Исинбаева приняла решение переехать жить на Канарские острова.