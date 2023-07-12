El Digital Sur: Исинбаева переехала жить в Испанию

Бывшая прыгунья с шестом Елена Исинбаева приняла решение переехать жить на Канарские острова.

Как сообщает El Digital Sur, бывшая спортсменка проживает в роскошном комплексе на острове Тенерифе (Испания).

41-летняя Исинбаева является майором Вооружённых сил Российской Федерации. Трёхкратная чемпионка мира входит в комиссию спортсменов МОК с 2016 года.

Ранее директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс сообщил, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева не будет исключена из МОК.