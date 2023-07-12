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El Digital Sur: Исинбаева переехала жить в Испанию

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Бывшая прыгунья с шестом Елена Исинбаева приняла решение переехать жить на Канарские острова.
El Digital Sur: Исинбаева переехала жить в Испанию
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Как сообщает El Digital Sur, бывшая спортсменка проживает в роскошном комплексе на острове Тенерифе (Испания).

41-летняя Исинбаева является майором Вооружённых сил Российской Федерации. Трёхкратная чемпионка мира входит в комиссию спортсменов МОК с 2016 года.

Ранее директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс сообщил, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева не будет исключена из МОК.

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