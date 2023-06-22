Адамс: Исинбаева сможет продолжить работу в комиссии спортсменов МОК
«Совет по этике МОК завершил работу с удовлетворительными результатами по Исинбаевой», — цитирует Адамса SVT.
МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживавших СВО россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.
41-летняя Исинбаева является майором Вооружённых сил Российской Федерации. Трёхкратная чемпионка мира входит в комиссию спортсменов МОК с 2016 года.
Ранее сообщалось, что почётный президент ОКР предрёк раскол спорту в случае выхода России из МОК.