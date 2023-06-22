Адамс: Исинбаева сможет продолжить работу в комиссии спортсменов МОК

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс сообщил, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева не будет исключена из МОК.