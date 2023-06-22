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Адамс: Исинбаева сможет продолжить работу в комиссии спортсменов МОК

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Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс сообщил, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева не будет исключена из МОК.

«Совет по этике МОК завершил работу с удовлетворительными результатами по Исинбаевой», — цитирует Адамса SVT.

МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживавших СВО россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

41-летняя Исинбаева является майором Вооружённых сил Российской Федерации. Трёхкратная чемпионка мира входит в комиссию спортсменов МОК с 2016 года.

Ранее сообщалось, что почётный президент ОКР предрёк раскол спорту в случае выхода России из МОК.

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