Медведев: рад, что вышел в полуфинал Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над американцем Кристофером Юбенксом в матче 1/4 финала Уимблдонского турнира.

«Рад, что вышел в полуфинал Уимблдона. В матче был момент, когда я совершенно потерял игру, а Кристофер играл хорошо. Я начал совершать много ошибок, недостаточно хорошо подавал. В третьем сете мне удалось постепенно что-то выстроить, не проиграть 1:6, это помогло мне занять позицию в четвёртом сете», — заявил Медведев после игры.

По мнению теннисиста, с тай-брейка он играл потрясающе.

«Я очень доволен», — подытожил 27-летний россиянин.

Встреча продолжалась 2 часа 59 минут и завершилась со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6, 6:1.

Ранее сообщалось, что Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдона.