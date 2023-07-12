O Dia: «Зенит» хочет получить от «Фламенго» €17—18 млн за Клаудиньо
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Как сообщает O Dia, предложение «Фламенго» по трансферу футболиста было отклонено «Зенитом», поскольку клуб предложил €15 млн плюс бонусы. Петербуржцы просят €17—18 млн.
В прошедшем сезоне Клаудиньо забил пять мячей и отдал 12 результативных передач в 30 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
30 июня стало известно, что футболист согласился перейти в бразильский «Фламенго». Отмечалось, что «Зенит» попросит за трансфер не менее €12 млн.
Ранее Клаудиньо прокомментировал своё будущее в санкт-петербургском клубе.