O Dia: «Зенит» хочет получить от «Фламенго» €17—18 млн за Клаудиньо

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает O Dia, предложение «Фламенго» по трансферу футболиста было отклонено «Зенитом», поскольку клуб предложил €15 млн плюс бонусы. Петербуржцы просят €17—18 млн.

В прошедшем сезоне Клаудиньо забил пять мячей и отдал 12 результативных передач в 30 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

30 июня стало известно, что футболист согласился перейти в бразильский «Фламенго». Отмечалось, что «Зенит» попросит за трансфер не менее €12 млн.

Ранее Клаудиньо прокомментировал своё будущее в санкт-петербургском клубе.