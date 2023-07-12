Клотет — о совете ветерана «Торпедо»: идёшь обедать с русскими — выпей с ними, тогда тебя примут
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«Мы много общались, советовались. Он много важного сказал. Главный совет, который он мне дал: «Если идёшь обедать с русскими, выпей с ними. Тогда они тебя примут», — цитирует Клотета «Матч ТВ».
«Торпедо» объявило о назначении Клотета на пост главного тренера 28 марта 2023 года.
Столичный клуб по итогам чемпионата России сезона-2022/23 занял 16-е место и напрямую вылетел в Первую лигу.
Ранее вратарь московского «Торпедо» Егор Бабурин рассказал, почему принял решение продлить контракт с клубом.