Клотет — о совете ветерана «Торпедо»: идёшь обедать с русскими — выпей с ними, тогда тебя примут

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал, какой совет дал ему ветеран столичного клуба Немесио Посуэло.

«Мы много общались, советовались. Он много важного сказал. Главный совет, который он мне дал: «Если идёшь обедать с русскими, выпей с ними. Тогда они тебя примут», — цитирует Клотета «Матч ТВ».

«Торпедо» объявило о назначении Клотета на пост главного тренера 28 марта 2023 года.

Столичный клуб по итогам чемпионата России сезона-2022/23 занял 16-е место и напрямую вылетел в Первую лигу.

Ранее вратарь московского «Торпедо» Егор Бабурин рассказал, почему принял решение продлить контракт с клубом.