Узнать больше

Клотет — о совете ветерана «Торпедо»: идёшь обедать с русскими — выпей с ними, тогда тебя примут

Короткая ссылка
Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал, какой совет дал ему ветеран столичного клуба Немесио Посуэло.
Клотет — о совете ветерана «Торпедо»: идёшь обедать с русскими — выпей с ними, тогда тебя примут
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Мы много общались, советовались. Он много важного сказал. Главный совет, который он мне дал: «Если идёшь обедать с русскими, выпей с ними. Тогда они тебя примут», — цитирует Клотета «Матч ТВ».

«Торпедо» объявило о назначении Клотета на пост главного тренера 28 марта 2023 года.

Столичный клуб по итогам чемпионата России сезона-2022/23 занял 16-е место и напрямую вылетел в Первую лигу. 

Ранее вратарь московского «Торпедо» Егор Бабурин рассказал, почему принял решение продлить контракт с клубом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить