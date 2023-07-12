Алаев: матч за Суперкубок России «Зенит» — ЦСКА может пройти без офсайдных линий

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал, что матч за Суперкубок России с участием «Зенита» и ЦСКА может пройти без офсайдных линий.

«Данный вопрос обсуждался сегодня. Руководители клубов задавали вопросы Каманцеву. Все ждём введения китайской системы. На Суперкубке, думаю, точно этой системы ещё не будет, либо в тестовом режиме, но это вопрос не ко мне», — сказал Алаев журналистам.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдёт 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра начнётся в 17:00 мск.

Напомним, что московский клуб выиграл Кубок России, обыграв в финале «Краснодар». «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что РФС организует дополнительные поезда в Казань на матч Суперкубка России.