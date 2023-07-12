РФС организует дополнительные поезда в Казань на матч Суперкубка России

Российский футбольный союз (РФС) согласовал с Федеральной пассажирской компанией запуск дополнительных поездов из Москвы в Казань и обратно для болельщиков, которые собираются посетить Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом».

Помимо поездов, союз согласовал включение дополнительных вагонов общей вместимостью в уже имевшиеся в расписании поезда, следующие по маршрутам Москва — Казань и Санкт-Петербург — Казань и обратно.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдёт 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра начнётся в 17:00 мск.

Напомним, что московский клуб выиграл Кубок России, обыграв в финале «Краснодар». «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что «Ленинград» сыграет на открытии Суперкубка России ЦСКА — «Зенит».