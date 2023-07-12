Карпов: «Атлетико Паранаэнсе» хочет арендовать полузащитника ЦСКА Карраскаля
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По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, «Атлетико Паранаэнсе» хочет арендовать игрока с опцией обязательного выкупа.
В сезоне-2022/23 24-летний Карраскаль принял участие в 34 матчах в составе ЦСКА во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что Карраскаль не входит в сферу интересов «Спартака».