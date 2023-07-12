Рублёв: быть из России и получать такую поддержку на Уимблдоне — нечто особенное
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- © Shaun Brooks/Keystone Press Agency
«Я чувствовал большую поддержку все эти две недели. Как я уже говорил: быть из страны, в которой я нахожусь, и иметь такую поддержку — это нечто особенное», — сказал игрок на пресс-конференции.
В четвертьфинале турнира россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу и покинул соревнование. Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 3:6. Продолжительность матча составила 2 часа 48 минут.
Ранее Рублёв назвал главную причину поражения от Джоковича в четвертьфинале Уимблдона.