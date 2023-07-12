Рублёв: быть из России и получать такую поддержку на Уимблдоне — нечто особенное

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о поддержке со стороны болельщиков на Открытом чемпионате Великобритании — 2023.

«Я чувствовал большую поддержку все эти две недели. Как я уже говорил: быть из страны, в которой я нахожусь, и иметь такую поддержку — это нечто особенное», — сказал игрок на пресс-конференции.

В четвертьфинале турнира россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу и покинул соревнование. Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 3:6. Продолжительность матча составила 2 часа 48 минут.

Ранее Рублёв назвал главную причину поражения от Джоковича в четвертьфинале Уимблдона.