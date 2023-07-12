Рублёв назвал главную причину поражения от Джоковича в четвертьфинале Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём поражении в 1/4 финала Открытого чемпионата Великобритании от серба Новака Джоковича.

«Если говорить о третьем сете, то каждый раз, когда у меня был брейк-пойнт или что-то ещё, я промахивался. А когда у него появлялся шанс, он его реализовывал. В этом и была разница», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 48 минут.

В следующем раунде Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Ранее сообщалось, что у Джоковича и Синнера самая большая разница в возрасте в истории полуфиналов Уимблдона.