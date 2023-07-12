Нето: «Зенит» раздражает позиция Вендела

«Зенит» раздражён позицией полузащитника Вендела, который отказывается возвращаться в расположение клуба.

По информации журналиста Хулио Мигеля Нето, в клубе не понимают желание игрока покинуть команду с учётом того, что год назад он получил надбавку к зарплате.

30 июня стало известно, что «Зенит» позволил футболисту искать себе новую команду. Отмечалось, что клуб хочет выручить с его продажи не менее €12 млн.

В прошедшем сезоне Вендел забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Алексей Игонин призвал «Зенит» продать Вендела.